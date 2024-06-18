После осквернения могилы на Северном кладбище возбудили уголовное дело

Неизвестные похитили три барельефа и повредили статую на надгробии.

После инцидента на Северном кладбище в Петербурге следователи возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Об этом пишет 78.ru.

В начале февраля в полицию обратился 75-летний пенсионер с информацией о том, что на участке "Ветераны сцены", на захоронении его супруги, кто-то похитил три барельефа и повредил статую на надгробии.

Все обстоятельства случившегося выясняются, злоумышленников разыскивают.

Ранее на Piter.TV: за могилой писательницы Лидии Чарской в Петербурге ухаживают читатели.

Фото: "Яндекс.Карты"