  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После осквернения могилы на Северном кладбище возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:23
86
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После осквернения могилы на Северном кладбище возбудили уголовное дело

0 0

Неизвестные похитили три барельефа и повредили статую на надгробии.

После инцидента на Северном кладбище в Петербурге следователи возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Об этом пишет 78.ru. 

В начале февраля в полицию обратился 75-летний пенсионер с информацией о том, что на участке "Ветераны сцены", на захоронении его супруги, кто-то похитил три барельефа и повредил статую на надгробии. 

Все обстоятельства случившегося выясняются, злоумышленников разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: за могилой писательницы Лидии Чарской в Петербурге ухаживают читатели.

Фото: "Яндекс.Карты" 

Теги: надругательство над телами умерших, северное кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии