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В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в смерти собственного сына
Вчера, 19:47
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В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в смерти собственного сына

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Мать систематически оскорбляла и избивала ребёнка.

Следственный комитет России по Петербургу обвинил 32-летнюю безработную уроженку Узбекистана в смерти собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По версии следствия, с декабря 2019 года по июнь 2021 года женщина избивала и оскорбляла своего 14-летнего сына. В присутствии ребенка женщина также частенько выпивала или вовсе оставляла подростка на длительное время у посторонних лиц. Следователи установили, что женщина безответственно подходила к воспитанию сына. 

Подросток  не получал полноценного и своевременного питания, одежды, сна, отдыха и оказания надлежащей медицинской помощи, не посещал образовательные, общественные, культурно-досуговые учреждения и места, повышающие общее развитие.

Следственный комитет России по Петербургу

Инцидент произошел 25 июня этого года в съемной квартире в городе Колпино. Женщина вновь выпила и приступила к "воспитательным работам". В этот же день сын свел счеты с жизнью, не дожидаясь очередного насилия со стороны матери.

Ранее мы писали, что юная петербурженка требует самостоятельности через суд.

Фото: Следственный комитет РФ

Теги: арест, избиение, мать, смерть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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