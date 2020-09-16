В Петербурге арестовали женщину, обвиняемую в смерти собственного сына

Мать систематически оскорбляла и избивала ребёнка.

Следственный комитет России по Петербургу обвинил 32-летнюю безработную уроженку Узбекистана в смерти собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с декабря 2019 года по июнь 2021 года женщина избивала и оскорбляла своего 14-летнего сына. В присутствии ребенка женщина также частенько выпивала или вовсе оставляла подростка на длительное время у посторонних лиц. Следователи установили, что женщина безответственно подходила к воспитанию сына.

Подросток не получал полноценного и своевременного питания, одежды, сна, отдыха и оказания надлежащей медицинской помощи, не посещал образовательные, общественные, культурно-досуговые учреждения и места, повышающие общее развитие. Следственный комитет России по Петербургу

Инцидент произошел 25 июня этого года в съемной квартире в городе Колпино. Женщина вновь выпила и приступила к "воспитательным работам". В этот же день сын свел счеты с жизнью, не дожидаясь очередного насилия со стороны матери.

Ранее мы писали, что юная петербурженка требует самостоятельности через суд.

Фото: Следственный комитет РФ