Первое заседание прошло в начале июня.

Юная петербурженка требует самостоятельности через суд. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщает интернет-издание 47news.

Через Московский районный суд Петербурга 17-летняя девушка добивается признания досрочной трудоспособности. Петербурженка хочет освободиться от опеки собственной матери.

Девушка вспомнила инцидент, который произошел накануне этого года. Подросток узнала, что ухажер матери получил опекунство над девушкой. После чего завязался конфликт, который закончился рукоприкладством. Затем девушка через окно сбежала из дома, а после пошла ночевать к подруге.

С утра девушка пришла в отдел полиции, оформила заявление. В отдел вызвали скорую и девушку госпитализировали в больницу, откуда ее забрала мать. По пути домой девушка написала ещё одно заявление в отделе полиции в Ломоносове.

По словам девушки, конфликты с матерью у нее с раннего детства. Петербурженка не живет с ней с февраля этого года. Мать девушки неоднократно объявляла её в розыск, однако девушка не прекращает добиваться самостоятельности.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд ограничил свободу матери, сын которой выпал из окна.

Фото: pexels.com