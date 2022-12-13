В Петербурге НИИ им. Джанелидзе планирует открыть учебный центр для медсестёр

Стало известно, что во Фрунзенском районе построят учебный центр для нужд НИИ им. Джанелидзе, где будут готовить квалифицированных медсестёр. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе Смольного.
Помимо строительства нового центра, глава города обсудил с членами правительства документацию по планировке территорий для семи образовательных объектов.
Напомним, что в Невском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест. Садик построят на Дальневосточном проспекте в Петербурге. Работы планируется завершить до 27 апреля 2024 года. В садике обустроят залы для музыкальных и физкультурных занятий, бассейн, спортивную площадку и специальную зону отдыха.
Ранее в Петербурге откроется супермаркет Eurospar площадью 3800 кв. м. Эксперты оценивают арендную ставку в 800-900 руб. за кв. м в месяц.
Фото: piter.tv
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