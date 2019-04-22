"Красный треугольник" Петербурга обезопасят от мародёров

Специалисты проводят работы, которые направлены на ограничение доступа посторонних лиц на территорию.

В среду, 30 декабря, в пресс-службе администрации Адмиралтейского района заявили, что специалисты начали работать над ограничением доступа посторонних лиц на территорию завода "Красный треугольник" в Петербурге после обрушения крыши корпуса №8 в ноябре. Об этом сообщила "Фонтанка".

С целью предотвращения несанкционированного доступа проводятся работы по восстановлению разрушенной посторонними лицами кладки проёмов внутри нежилых корпусов отметили чиновники.

Отраслевые комитеты города прорабатывают "вопрос о вовлечении объектов на территории бывшего завода в хозяйственный оборот". Дальнешее использование и реконструкция объекта находятся на контроле КИО.

Напомим, что прокуратура начала проверку после обрушения крыши бывшего завода "Красный треугольник".

Фото: VK / "Красный треугольник"