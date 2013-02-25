В Петербурге 25 молодых семей получили жилищные сертификаты

В пятницу, 24 декабря, в Жилищном комитете 25 молодых петербургских семей получили сертификаты по программе "Молодежи – доступное жилье". Об этом сообщили в пресс-службе администрации вице-губернатора Анатолия Павелия.
Как рассказал Повелий, в ближайшие три года финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий очередников увеличится в три раза по сравнению с прошлым и текущим годами. На эти цели выделено 57 млрд рублей.
Кроме того, депутаты Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении проект закона "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики". Так, с января 2022 года содействие в улучшении жилищных условий смогут получить горожане, которые раньше не участвовали в программах и решили впервые воспользоваться мерами государственной поддержки.
Ранее мы писали, что Смольный планирует разработать альтернативу двум жилищным программам до конца года.
Фото: pexels.com
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