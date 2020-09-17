В Петербурге 10-летний школьник сломал позвоночник, упав с крыши гаража – видео

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на среду в дежурную часть полиции Петербурга поступила информация о госпитализации 10-летнего мальчика, который упал с крыши бетонного гаража на улице Ткачей. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места происшествия.

На записи видно, что школьник забрался на крышу гаража в компании друзей. Несчастный случай произошел во время игры детей. После того как мальчик упал, к гаражу начали сбегаться прохожие. Спустя несколько минут к месту происшествия приехала скорая помощь и забрала школьника на каталке.

Ребенка доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, гематомы головы, компрессионный перелом позвоночника. Он находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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Видео: Piter.TV