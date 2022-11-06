В Перу прошли массовые протесты с требованием отставки президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает радиостанция RPP.
В акции протеста приняли участие тысячи людей. Марш прошел в Лиме, столице Перу, а также в пяти других регионах. Протестующие требовали отставки или импичмента президента, которого обвиняют в коррупции.
Также сообщается, что в столице полиция применила слезоточивый газ. Однако в других регионах демонстрации прошли в мирном ключе.
Ранее мы сообщали, что в Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат.
Видео: YouTube / Willax Television
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