Протестующие требовали отставки или импичмента президента, которого обвиняют в коррупции.

В Перу прошли массовые протесты с требованием отставки президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает радиостанция RPP.

В акции протеста приняли участие тысячи людей. Марш прошел в Лиме, столице Перу, а также в пяти других регионах. Протестующие требовали отставки или импичмента президента, которого обвиняют в коррупции.

Также сообщается, что в столице полиция применила слезоточивый газ. Однако в других регионах демонстрации прошли в мирном ключе.

Ранее мы сообщали, что в Париже проходит манифестация с требованием повышения зарплат.

Видео: YouTube / Willax Television