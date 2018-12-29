В Перу на свадьбе обрушился отель и убил 15 человек

На юге Перу на свадебном мероприятии погибли 15 человек, еще 32 человека пострадали.
Отель Alhambra расположен у подножия горы, от которой на случай камнепадов огорожен стеной. Из-за проливных дождей произошел мощный оползень, который разрешил стену, а стена упала на отель. Основной удар пришелся на зал, где танцевали гости свадьбы.
В результате обрушения под завалами погибли 15 человек. Более 30 человек получили травмы различной тяжести.
Ранее Piter.TV публиковал видео самого нелепого похищения невесты из Владикавказа.
Видео: YouTube/VOA News
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