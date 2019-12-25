В Перми вынесен приговор владельцу мини-отеля "Карамель", где люди сварились заживо

Бизнесмен проведет пять лет в колонии.

В Перми вынесен приговор владельцу мини-отеля "Карамель". Об этом сообщили представители судебной инстанции. Известно, что бизнесмен Сергей Щербаков признан виновным в том, что он незаконно произвел перепланировку в подвале жилого здания, а после открыл в помещении хостел. За данное преступление фигурант уголовного дела будет пять лет находиться в заключении.

В ночь с 19 на 20 января прошлого года в мини-гостинице заживо сварились пятеро постояльцев. Подвал быстро заполнился кипятком из-за прорыва трубопровода. Люди не успели выбежать на улицу. В числе погибших значится один ребенок.Следствие отметило, что требования ГУ МЧС владелец хостела игнорировал, а выявленные нарушения не устранял.

Житель Перми отрезал голову беременной сожительнице и убил ее отца.

Фото: Telegram/LifeShot