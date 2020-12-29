В Пакистане неизвестные открыли стрельбу по шахтерам

Правоохранительные органы начали расследование.

В Пакистане неизвестные открыли стрельбу по работникам угольной шахты. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на местных властей.

О происшествии стало известно 3 января. В одной из шахт пакистанской провинции Белуджитан неизвестные похитили, а затем открыли стрельбу по шахтерам. В результате 11 человек скончались, трое получили ранения. Пострадавших отвезли в больницу, об их состоянии ничего не известно. На данный момент правоохранители ищут свидетелей. Никто не взял ответственность за происшествие.

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Видео: YouTube / Quetta Voice