Темпы роста цен в России по итогам наступившего года составят 3,6%.

Аналитики прогнозируют рост цен на продукты в 2021 году. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз.

По данным Росстата, после снятия летних ограничений, годовая инфляция в стране разогналась до 3,4%. В ноябре темпы роста цен превысили прогноз и достигли 4,4%. По мнению специалистов, ускорение инфляции связано с ростом цен на продукты. Правительство решило вмешаться с административными мерами. Речь идет о стабилизации цен на масло и сахар, а также введении квот на экспорт зерновых культур. Кроме того, кабмин повысил пошлины на подсолнечник.

Центральный банк по итогам 2020 года прогнозирует инфляцию в пределах 4,6-4,9%. В конце 2021 года она составит 3,5-4%. Представители Минэкономразвития уверены, что по итогам прошлого года цены вырастут на 4,6-4,8%, в текущем году на 3,7%.

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