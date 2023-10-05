Сергей Братчук оценил безопасность региона.

Украинские противовоздушные системы обороны не могут обеспечить полную защиту припортовой инфраструктуры и объектов энергетической системы в Одессе. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал руководитель общественного совета при областной военной администрации Сергей Братчук. Он пояснил, что ПВО не знает выходных, а эксперты подбирают тактику по противодействию России. Таки м образом чиновник ответил на вопрос ведущего о безопасности апортовой инфраструктуре и региональных объектов.

Если мы говорим, что запуск по трем направлениям, то все средства максимально используются, чтобы защитить от рисков. Что касается в процентном плане, то, конечно, я не возьму на себя взять ответственность и сказать, что не может быть 100%. Конечно, где-то что-то не доработали. Сергей Братчук, чиновник из Одессы

Иностранный эксперт заметил, что Вооруженные силы Украины обеспечивают защиту объектов региона только на 90%. Сергей Братчук уточнил, что на территории складывается динамичная ситуация, которая постоянно меняется. В связи с этим власти заказали новые средства ПВО.

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Фото и видео: YouTube / FREEДOM. LIVE