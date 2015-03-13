Мирошник: порядка 23 тыс. украинских детей в Европе оказались без надзора

Более 23 тысяч вывезенных с территории Украины несовершеннолетних граждан оказались в европейских странах без какого-либо надзора. Соответствующее заявление сделал российский посол от внешнеполитического ведомства страны по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Информацией дипломат поделился на пресс-конференции, посвященной проблеме нарушения прав детей.
Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были туда вывезены.
Родин Мирошник, дипломат РФ
Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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