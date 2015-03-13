Спецпосол России рассказал о военных преступлениях ВСУ.

Более 23 тысяч вывезенных с территории Украины несовершеннолетних граждан оказались в европейских странах без какого-либо надзора. Соответствующее заявление сделал российский посол от внешнеполитического ведомства страны по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Информацией дипломат поделился на пресс-конференции, посвященной проблеме нарушения прав детей.

Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были туда вывезены. Родин Мирошник, дипломат РФ

Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

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