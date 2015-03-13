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Мирошник: порядка 23 тыс. украинских детей в Европе оказались без надзора

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Спецпосол России рассказал о военных преступлениях ВСУ.

Более 23 тысяч вывезенных с территории Украины несовершеннолетних граждан оказались в европейских странах без какого-либо надзора.  Соответствующее заявление сделал российский посол от внешнеполитического ведомства страны по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Информацией дипломат поделился на пресс-конференции, посвященной проблеме нарушения прав детей.

Целый ряд европейских правозащитных структур констатируют, что на территории Европы в этом году фиксировалось более 23 тыс. украинских детей без надзора, которые были туда вывезены.

Родин Мирошник, дипломат РФ

Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: дети, европа, посол, права ребенка, родион мирошник
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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