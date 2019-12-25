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В ООН рассчитывают на оказание надлежащей помощи Навальному
Сегодня, 13:02
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В ООН рассчитывают на оказание надлежащей помощи Навальному

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В Верховном комиссариате ООН следят за ситуацией с оппозиционным политиком из России.

В ООН рассчитывают на оказание надлежащей медицинской помощи Алексею Навальному. Об этом во время брифинга с журналистами в Женеве рассказала официальный представитель управления Верховного комиссара по правам человека Лиз Троссел.

Прежде всего, мы действительно надеемся на возможность быстрого и полного его выздоровления. Мы подчеркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение

Лиз Троссел, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека 

Чиновница отметила, что сообщения, поступающие из России о том, что произошло с оппозиционным политиком Навальным, вызывают в ООН беспокойство и тревогу.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Пассажирскому лайнеру пришлось экстренно приземлиться в Омске. Пострадавшего пассажира госпитализировали. Он находится в коме. Медики заявили, что мужчину нельзя трансапортировать из-за нестабильного состояния.

Германия выслала самолет за Алексеем Навальным.

Теги: алексей навальный, оон, оппозиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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