В ООН рассчитывают на оказание надлежащей помощи Навальному

В Верховном комиссариате ООН следят за ситуацией с оппозиционным политиком из России.

В ООН рассчитывают на оказание надлежащей медицинской помощи Алексею Навальному. Об этом во время брифинга с журналистами в Женеве рассказала официальный представитель управления Верховного комиссара по правам человека Лиз Троссел.

Прежде всего, мы действительно надеемся на возможность быстрого и полного его выздоровления. Мы подчеркиваем важность того, чтобы он получил полное и адекватное лечение Лиз Троссел, официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Чиновница отметила, что сообщения, поступающие из России о том, что произошло с оппозиционным политиком Навальным, вызывают в ООН беспокойство и тревогу.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Пассажирскому лайнеру пришлось экстренно приземлиться в Омске. Пострадавшего пассажира госпитализировали. Он находится в коме. Медики заявили, что мужчину нельзя трансапортировать из-за нестабильного состояния.

Германия выслала самолет за Алексеем Навальным.