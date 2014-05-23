В Нью-Йорке введен режим ЧС из-за урагана "Генри"

За несколько часов выпало около 100 миллиметров осадков

На штат Нью-Йорк обрушился ураган "Генри", вследствие чего в регионе было принято ввести режим чрезвычайной ситуации. Об это информирует Telegram-канал Police frequency.

На кадрах, опубликованных в интернете, можно увидеть, как из-за ливня улицы превратились в реки. Из-за обилия воды затопленными оказались первые этажи домов.

По данным синоптиков, за несколько часов выпало около 100 миллиметров осадков. Сильный дождь сопровождается шквалистым ветром. Специалисты утверждают, что это только начало последствий урагана. Власти региона призвали население воздержаться от присутствия на открытом воздухе.

Информация о пострадавших в результате непогоды не поступала.

Ранее в Керчи подтопило более десяти улиц в результате ливней.

Видео: Twitter/NY_ACTIONS, TheInsiderPaper