В Керчи подтопило более десяти улиц в результате ливней

Частично затопило городскую больницу, детский сад, стадион и два рынка.

Одиннадцать улиц Керчи и пять социально значимых объектов, включая детский сад и больницу, оказались подтоплены вследствие ливней и подъема уровня воды в реке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Это уже второе за неделю сильное наводнение в Керчи. Напомним, 12 августа здесь прошли сильные ливни, из-за которых из берегов вышла река. Подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, а также некоторые частные участки с жилыми домами. В ночь на 16 августа очередной ливень вызвал новые подтопления.

В результате выпадения обильных осадков по состоянию на 13:00 подтоплено 17 придомовых территорий МКД; 11 подвалов МКД; шесть частных домовладений; 11 улиц города <…> и пять социально значимых объектов. из сообщения администрации Керчи

Отмечается, что всего из зоны ЧС выли вывезены 17 человек, включая восемь детей. В настоящее время в Керчи задействованы десять групп, которые оценивают ущерб, нанесенный стихией.

Ранее в Геленджике из-за дождей подтопило улицы.

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