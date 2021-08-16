В Керчи подтопило более десяти улиц в результате ливней

Одиннадцать улиц Керчи и пять социально значимых объектов, включая детский сад и больницу, оказались подтоплены вследствие ливней и подъема уровня воды в реке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Это уже второе за неделю сильное наводнение в Керчи. Напомним, 12 августа здесь прошли сильные ливни, из-за которых из берегов вышла река. Подтопило городской стадион, рынок и рыбоконсервный завод, а также некоторые частные участки с жилыми домами. В ночь на 16 августа очередной ливень вызвал новые подтопления.
В результате выпадения обильных осадков по состоянию на 13:00 подтоплено 17 придомовых территорий МКД; 11 подвалов МКД; шесть частных домовладений; 11 улиц города <…> и пять социально значимых объектов.
из сообщения администрации Керчи
Отмечается, что всего из зоны ЧС выли вывезены 17 человек, включая восемь детей. В настоящее время в Керчи задействованы десять групп, которые оценивают ущерб, нанесенный стихией.
Ранее в Геленджике из-за дождей подтопило улицы.
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