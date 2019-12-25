В Нью-Йорке решили убрать памятник Теодору Рузвельту

Бронзовая скульптура президенту США больше не будет находиться около Музея естественных наук.

В американском городе Нью-Йорке решили убрать памятник бывшему президенту страны Теодору Рузвельту. Конная скульптура была установлена около входа в национальный музей естественной истории. О демонтаже памятника сообщили журналисты из New York Times со ссылкой на заявление городских властей.

Напомним, что бронзовая скульптура политика воздвигнута в Нью-Йорке в 1940 году. Она увековечивает правление главы государства, который находился у власти с 1901 по 1909 года. Рядом с фигурой Рузвельта по одну сторону находится индеец, по другую - афроамериканец.

В СМИ отметили, что решение о демонтаже памятника приняло руководство музея. Затем с ним согласились власти города. Ранее активисты много лет выступали с инициативой сноса объекта. Памятник считали символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

В американском Бирмингеме решили демонтировать памятник конфедератам.