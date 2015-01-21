Пострадали девять человек, из них шестеро - дети.

В Нью-Йорке произошел взрыв газа. Об этом сообщил американский телеканал ABC. По данным журналистов, пострадавшими в результате инцидента считаются девять человек. В этом списке есть несовершеннолетние. По данным экстренных служб города. взрыв зафиксирован на последнем этаже двухэтажного здания в районе Бронкс. Шестеро пациентов - дети. Двое несовершеннолетних пострадавших госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали прессе, что взрывом выбило входную дверь. Она отлетела и застряла на дереве.

Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения COVID-19.