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В Нью-Йорке произошел взрыв газа

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Пострадали девять человек, из них шестеро - дети.

В Нью-Йорке произошел взрыв газа. Об этом сообщил американский телеканал ABC. По данным журналистов, пострадавшими в результате инцидента считаются девять человек. В этом списке есть несовершеннолетние. По данным экстренных служб города. взрыв зафиксирован на последнем этаже двухэтажного здания в районе Бронкс. Шестеро пациентов - дети. Двое несовершеннолетних пострадавших госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Очевидцы рассказали прессе, что взрывом выбило входную дверь. Она отлетела и застряла на дереве.

Губернатор Нью-Йорка отрицает попытки скрыть число умерших после заражения COVID-19.

Теги: взрыв газа, нью-йорк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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