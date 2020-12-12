За рулем машины находилась женщина.

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Об этом рассказали американские журналисты с телеканала ABC. По данным СМИ, инцидент произошел вечером 11 декабря на Манхэттене. На данный момент известно о семи пострадавших. Некоторые из них были госпитализированы. Врачи не видят угроз для жизни пациентов. За рулем транспортного средства находилась женщина. Она не пыталась уехать с места аварии. Данных о ее задержании нет.

Fox News напомнил, что в Нью-Йорке продолжаются демонстрации, связанные с поддержкой движения Black Lives Matter. Акции протеста начались в США после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Мужчину убили представители полиции. Один из офицеров грубо задержал подозреваемого 25 мая. Он наступил ему на шею коленом, из-за чего афроамериканец скончался. Сейчас все офицеры, участвовавшие в задержании уволены из правоохранительных органов. В их отношении ведется расследование.

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Видео: YT / FNTV - FreedomNewsTV