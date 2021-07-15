Мальчик получил сотрясение мозга.

В Новосибирске возбудили дело по факту избиения 10-летнего мальчика мужчиной. Следственный комитет по региону проверяет сообщение от СМИ о том, что на территории поселка Краснообск местный житель напал на несовершеннолетнего. По предварительной информации, конфликт возник изначально между двумя детьми. Они не поделили чипсы. В спор решил вмешаться отец одного из мальчиков. В настоящее время о подозревается по статье 116 УК РФ за нанесение побоев.

Инцидент произошел вечером 14 июля во дворе одного из жилых домов. Фигурант дела ударил мальчика рукой по голове. После этого пострадавшему стало плохо. Мать ребенка сообщила полиции, что сына всю ночь рвало. Ей пришлось отвезти подростка в больницу. Ему диагностировали сотрясение мозга. После этого женщина написала заявление в правоохранительные органы. У нее есть видеозапись произошедшего.

Суд арестовал 17-летнего юношу, избившего школьника в Калининградской области.

Видео: ВК / Инцидент Новосибирск