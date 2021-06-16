В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар

Бизнесмен проведет под стражей два месяца.

В Новосибирске арестовали директора АЗС, на котором произошел пожар. Об этом сообщается на официальном сайте Центрального районного суда города. Известно, что подозреваемый будет на протяжении двух месяцев находиться под стражей.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021, в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021. пресс-служба суда

Напомним, что возгорание на автозаправочной станции "Еврогаз" зафиксировано 14 июня. Пострадал объект на территории промзоны по Гусинобродском шоссе. Пожар сопровождался несколькими взрывами. Общая площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров. На данный момент причиной произошедшего считается незаземление газопровода во время слива топлива в емкость.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ. В рамках расследования задержаны директор пострадавшей АЗС и инженер.

Глава Новосибирской области назвал причину взрывов на АЗС.

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