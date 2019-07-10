Видео: в Новом Девяткино прорвало трубу

Фонтан горячей грязи поднимался до пятого этажа.

В среду, 10 июля во время испытаний труб в Новом Девяткино случился прорыв магистрали. В результате на улице Озерной, 3 забил фонтан грязной горячей воды высотой до пятого этажа. Также мощный напор поднял в воздух булыжники, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сотрудники "Теплосети" локализовали прорыв и пообещали возместить ущерб всем пострадавшим жильцам.

В Новом Девяткино испытания также планировали на улицах Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Ветеранов, Славы, Заводская, Кварталы 1 и 2. Сообщений о прорывах с этих адресов не поступало.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на улице Савушкина "посыпался" дом.

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