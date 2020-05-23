В Нижне-Свирском заповеднике вырос вонючий редкий гриб

Известно, что данный гриб имеет очень неприятный запах, но является безопасным.

Гриб змееобразной формы вырос в Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленобласти. Работники учреждения заметили на просторах парка сморчок вонючий – мутинус Равенеля. Об этом сообщили в группе заповедника в соцсети "ВКонтакте".

Известно, что данный гриб имеет очень неприятный запах, но является безопасным. В начале роста вид напоминает яйцо, но со временем из него "вылупляется" ножка. Отметим, что гриб является многолетним, он будет расти на этом месте теперь ежегодно.

Мутинус Равенеля привезли в начале 20-го века через грунт в Ботанические сады Британии. Сам гриб имеет американское происхождение.

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Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник