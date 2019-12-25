В этом году впервые в Ботаническом саду расцвела кувшинка сорта Матвей

Растение вывели в этом сезоне.

В Ботаническом саду Петра Великого распустилась кувшинка сорта Матвей, которую вывели только в этом году. Ее называют эксклюзивом лета 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-канале дендрария.

Растение вывели в питомнике селекционера Константина Хоха. Она имеет махровые и насыщенно розовые чашевидной формы цветки, отметили в пресс-службе Ботсада.

Международная ассоциация кувшинок и водных садов IWGS уже успела зарегистрировать цветок. Уникальное растение уже можно увидеть в Ботаническом саду.

Спасибо Константину за возможность радовать наших любимых посетителей такой красотой. Пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург