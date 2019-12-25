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В этом году впервые в Ботаническом саду расцвела кувшинка сорта Матвей
Сегодня, 9:56
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В этом году впервые в Ботаническом саду расцвела кувшинка сорта Матвей

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Растение вывели в этом сезоне.

В Ботаническом саду Петра Великого распустилась кувшинка сорта Матвей, которую вывели только в этом году. Ее называют эксклюзивом лета 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-канале дендрария. 

Растение вывели в питомнике селекционера Константина Хоха. Она имеет махровые и насыщенно розовые чашевидной формы цветки, отметили в пресс-службе Ботсада. 

Международная ассоциация кувшинок и водных садов IWGS уже успела зарегистрировать цветок. Уникальное растение уже можно увидеть в Ботаническом саду.

Спасибо Константину за возможность радовать наших любимых посетителей такой красотой.

Пресс-служба Ботанического сада БИН РАН

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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