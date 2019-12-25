В этом году впервые в Ботаническом саду расцвела кувшинка сорта Матвей

В Ботаническом саду Петра Великого распустилась кувшинка сорта Матвей, которую вывели только в этом году. Ее называют эксклюзивом лета 2022 года. Об этом сообщили в Telegram-канале дендрария.
Растение вывели в питомнике селекционера Константина Хоха. Она имеет махровые и насыщенно розовые чашевидной формы цветки, отметили в пресс-службе Ботсада.
Международная ассоциация кувшинок и водных садов IWGS уже успела зарегистрировать цветок. Уникальное растение уже можно увидеть в Ботаническом саду.
Спасибо Константину за возможность радовать наших любимых посетителей такой красотой.
Пресс-служба Ботанического сада БИН РАН
Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург
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