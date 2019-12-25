За 11 дне1 от болезни скончалось 76 человек.

В Нигерии зафиксировали вспышку желтой лихорадки. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на информацию, полученную от Национального центра по контролю за заболеваниями. Эксперты уточнили, что за последние 11 дней в стране от болезни скончались 76 человек. Летальные исходы зафиксированы на юге и востоке африканского государства. В большинстве случаев пациентами являлись мужчины, старше 55 лет.

С 1 по 11 ноября в штатах Баучи, Энугу и Дельта было выявлено 222 случая заболевания соотносимого с желтой лихорадкой, умерли 76 человек заявление центра по контролю за заболеваниями Нигерии

Напомним, что предыдущая вспышка болезни была зафиксирована в Нигерии почти год назад. Власти страны предпринимают меры, чтобы не допустить распространение болезни на другие регионы. Возбудителем желтой лихорадки является вирус, который переносят комары. Медики не нашли лекарства от проблемы, но изготовлена вакцина.

В современном мире желтая лихорадка поражает ежегодно до 200 тысяч человек, погибают 30 тысяч пациентов. Все они проживают в тропиках. До 90% случаев заражения приходятся на Африку.

В Нигерии от неизвестной болезни умерло не менее 15 человек.

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