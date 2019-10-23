В Нигерии от неизвестной болезни умерло не менее 15 человек

Возраст умерших от 18 до 25 лет.

В Нигерии от неизвестной инфекции умерли не менее 15 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ Нигерии.

В двух общинах умерли от неизвестной ранее болезни около 15 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Власти Нигерии поручили Минздраву разобраться с ситуацией и не допустить распространения инфекции.

Эпидемиологи посетили семьи умерших и больницы для сбора данных. По предварительным данным, смерть молодых людей могла быть вызвана разновидностью геморрагической лихорадки. К такого рода инфекциям относятся лихорадка Денге, Эбола, лихорадка Ласса.

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