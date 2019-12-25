В Иванове нашли 8-месячного ребенка с телами мертвых родителей

Полицию вызвали соседи, которые обратили внимание на сильный плач малыша.

В Иванове в коммунальной квартире нашли младенца с мертвыми родителями.

Телеграм-канал "Жизнь мента. Иваново" сообщает, что в квартире в Иваново найден плачущий 8-месяный малыш, рядом с телами 26-летней матери и ее 21-летним сожителем. На столе была початая бутылка водки, которую взяли на экспертизу.

Издание "Московский Комсомолец" сообщает, что соседи обратили внимание на продолжительный плач младенца и вызвали полицию.

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Фото:Piter.TV