В Индии назвали возможную причину вспышки смертельной болезни

Было выявлено, что переносчиками заболевания являются комары.

Неизвестная вирусная лихорадка в штате Индии Уттар-Прадеш, которая стала причиной гибели десятков человек, могла быть вызвана лихорадкой денге. Об этом заявил заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад в интервью телевизионному каналу India TV.

Переносчиками заболевания являются комары. Специалисты утверждают, что настоящее время в Индии установилась благоприятная для появления множества насекомых погода.

Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы - лихорадки денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения. Амит Мохан Прасад, заместитель главного секретаря Уттар-Прадеша по вопросам здравоохранения

Отмечается, что у большинства заболевших выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови, а также боль в голове и мышцах.

По данным местных властей в штате от неизвестной болезни погибли 70 человек, включая 12 детей. Однако Министерство здравоохранения Уттар-Прадеша опровергло эту информацию, уточнив, что общее число умерших составляет 39, из которых только семеро являются несовершеннолетними.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила.

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