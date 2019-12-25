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В Индии назвали возможную причину вспышки смертельной болезни
Сегодня, 10:19
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В Индии назвали возможную причину вспышки смертельной болезни

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Было выявлено, что переносчиками заболевания являются комары.

Неизвестная вирусная лихорадка в штате Индии Уттар-Прадеш, которая стала причиной гибели десятков человек, могла быть вызвана лихорадкой денге. Об этом заявил заместитель главного секретаря региона по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад в интервью телевизионному каналу India TV.

Переносчиками заболевания являются комары. Специалисты утверждают, что настоящее время в Индии установилась благоприятная для появления множества насекомых погода.

Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы - лихорадки денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения.

Амит Мохан Прасад, заместитель главного секретаря Уттар-Прадеша по вопросам здравоохранения

Отмечается, что у большинства заболевших выявлена высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови, а также боль в голове и мышцах.  

По данным местных властей в штате от неизвестной болезни погибли 70 человек, включая 12 детей. Однако Министерство здравоохранения Уттар-Прадеша опровергло эту информацию, уточнив, что общее число умерших составляет 39, из которых только семеро являются несовершеннолетними.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. 

Фото: pixabay.com

Теги: амит мохан прасад, индия, комары, лихорадка денге, смертельная болезнь
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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