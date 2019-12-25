В Москве нашли мертвой писателя фантаста Киру Измайлову

Женщине было всего 37 лет.

В своей квартире в Москве обнаружена мертвой 37-летняя писательница Кира Измайлова.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что в своей квартире в районе Хорошево-Мневники столицы найдено тело 37-летней писательницы Киры Измайловой. По предварительным данным смерть молодой женщины не носит криминальный характер. К моменту обнаружения, тело пролежало несколько дней.

Следственные органы по факту смерти женщины проводят доследственную проверку.

Кира Измайлова родилась в Москве 17 ноября 1982 года. На счету Киры Измайловой десятки написанных книг, которые полюбились любителям фантастики и героического фэнтези.

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Фото: Instagram/ Кира Измайлова