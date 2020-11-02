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В Москве произошел пожар со взрывами в ангаре с газовыми резервуарами

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Очевидцы сообщали о хлопках.

Сегодня днем, 2 ноября, в Москве произошел пожар в ангаре с газовыми резервуарами, сообщает ТАСС. ЧП произошло на юге столицы на улице Газопровод, 4а. Очевидцы рассказывали, что слышали хлопки.

К этому часу пожарным удалось локализовать возгорание на площади 300 квадратных метров. Внутри ангара находились резервуары с газом общим объемом около 600 кубометров. 

О пострадавших на данный момент нет информации.

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Теги: москва, московские овости, плжар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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