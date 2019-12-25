В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната. Об этом сообщили местные журналисты из издания This Day. По данным СМИ, злоумышленники увезли на мотоциклах в неизвестном направлении несколько десятков детей. Сейчас специалисты устанавливают точное число несовершеннолетних воспитанников, оказавшихся в руках преступников.
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очевидец событий
По данным полиции, происшествие зафиксировано на севере страны в городе Канкара в штате Кацина. Захват детей произошел спустя 48 часов после приезда президента Нигерии в данный штат. Мухаммаду Бухари совершает с частным визитом поездку в родной город.
Напомним, что на севере Нигерии в 2020 году наблюдается рост преступности. Местные банды нападают на мирное население региона. Значительный рост криминальных событий фиксируется в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты требуют за заложников выкуп, а также запугивают население денежными поборами. Для борьбы с злоумышленниками привлекаются воинские подразделения.
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Фото: Pixabay.com
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