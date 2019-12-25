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СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер под флагом Мальты
Сегодня, 12:23
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lesjasap

СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер под флагом Мальты

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Экипаж NEW RANGER находится под угрозой захвата.

СМИ: пираты в Гвинейском заливе атаковали танкер под флагом Мальты. Об этом рассказали представители портала Dryad Global, который ориентируется на вопросы безопасности на море. По данным специалистов, инцидент произошел около берегов Нигерии, в 220 морских милях в южном направлении от порта Лагос. Пострадавшее судно NEW RANGER перевозило жидкие химические вещества.

Известно, что членам экипажа удалось укрыться в специально оборудованном помещении. На данный момент сведений о гражданстве членов экипажа нет. Пираты все еще находятся на танкере. 

Владельцем NEW RANGER является компания, штаб-квартира которой располагается в Афинах.

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Фото: Pixabay.com

Теги: new ranger, гвинейский залив, мальта, пираты, танкер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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