Авария уничтожила восемь автомобилей.

В Нигерии 20 человек погибли при взрыве бензовоза на скоростном шоссе. Об этом рассказали местные журналисты в публикации для издания Daily Post. По сообщению СМИ, автомобильная авария со смертельным исходом произошла на юго-западе страны.

Водитель за рулем груженного дизелем бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и взорвалась, Агнесс Огунгбеми, официальный представитель службы безопасности дорожного движения

На данный момент известно, что в ДП попали восемь транспортных средств. Они полностью уничтожены пламенем. Трагедия произошла во второй половине дня 12 октября на трассе Илеса - Акуре в нигерийском штате Осун. Несколько пострадавших были госпитализированы.

В Нигерии произошел взрыв газа, есть погибшие.

Видео: YT / TVC News Nigeria