В Нигерии 20 человек погибли при взрыве бензовоза на скоростном шоссе. Об этом рассказали местные журналисты в публикации для издания Daily Post. По сообщению СМИ, автомобильная авария со смертельным исходом произошла на юго-западе страны.
Водитель за рулем груженного дизелем бензовоза не справился с управлением, машина перевернулась и взорвалась,
Агнесс Огунгбеми, официальный представитель службы безопасности дорожного движения
На данный момент известно, что в ДП попали восемь транспортных средств. Они полностью уничтожены пламенем. Трагедия произошла во второй половине дня 12 октября на трассе Илеса - Акуре в нигерийском штате Осун. Несколько пострадавших были госпитализированы.
В Нигерии произошел взрыв газа, есть погибшие.
Видео: YT / TVC News Nigeria
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все