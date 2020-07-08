Фермеры заблокировали проезд к заводу Attero в Дренте.

В Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров. Об этом сообщили журналисты из портала NL Times. Очевидцы рассказали, что демонстранты заблокировали проезд к заводу по переработке отходов. Инцидент произошел утром 8 июля на территории провинции Дренте. Задержанных обвинили в нарушении запрета на акции протеста с использованием сельскохозяйственной техники.

Известно, что десятки машин с фермерами перегородили дорогу к предприятию Attero в городе Вейстер. Ранее полиция провинций Дренте, Гронингена и Фрисландии объявила о временном запрете не демонстрации. Местные власти не могут обеспечить безопасность их проведения, так как о митингах активистами заранее не сообщается.

В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239.

Видео: YouTube / WPS Tv