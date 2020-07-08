В Аддис-Абебе беспорядки привели к гибели 215 гражданских, пяти ополченцев и девяти полицейских.

В Эфиопии число погибших в ходе протестов из-за смерти певца достигло 239 человек. Об этом рассказал исполняющий обязанности комиссара полиции региона Оромия Мустафа Кедир. Чиновник отметил, что массовые беспорядки в стране начались из-за гибели местного музыканта по имени Хачалу Хундесс. Его застрелили в центре столицы Аддис-Абебе.

Из-за беспорядков, которые произошли в регионе, девять полицейских, пять ополченцев и 215 гражданских лиц погибли Оромия Мустафа Кедир, исполняющий обязанности комиссара полиции региона

Напомним, что Хачалу Хундесса писал политические песни. Он воспринимался жителями страны как "рупор народа" антиправительственных протестов. Последние привели к власти действующего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али в 2018 году.

Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента.

Видео: YouTube / Reuters, AFP News Agency