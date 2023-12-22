В Нидерландах освободили заложников, удерживаемых в кафе в Эде

Местная полиция все еще занимается освобождением людей.

В Нидерландах правоохранительные органы освободили троих заложников, удерживаемых в кафе. Однако вопрос с удерживаемыми лицами все еще не решен до конца. Инцидент произошел на территории города Эде, расположенного на востоке европейской страны. Соответствующее заявление сделали сотрудники из местной телерадиовещательной корпорации (NOS). О количестве захваченных людей и о самих злоумышленниках подробностей пока что нет. Полиция эвакуировала из близлежащих 150 домов жителей. К месту происшествия направлены наряды органов правопорядка, пожарные и службы экстренной помощи. В провинции Гелдерланд власти рассказали об отсутствии на данный момент признаков теракта.

Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене.

Фото и видео: Telegram / На видео видно (John Stevens)