Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене

Информация о заложниках не подтвердилась.

Женщина, проникшая в больницу в немецком городе Ахене, забаррикадировалась в одном из помещений медицинского учреждения. Соответствующей информацией с журналистами поделилась местная пресс-службы полиции. Ранее в издании Bild рассказывали о том, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице. Инцидент якобы произошел в юго-западной части города Ахен. Со ссылкой на правоохранительные органы в СМИ отметили, что силовые структуры работают по плану освобождения возможных заложников. Позже в полиции объяснили, что на самом деле в больницу проникла женщина, а в здании произошло задымление. Сотрудники не исключили, что подозреваемая могла поджечь в помещении пиротехнику. Сведения о заложниках не подтвердились.

По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня... Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений. полиция в ФРГ

Оперативники эвакуировали близлежащие палаты в учреждении. Корреспонденты из издания Aachener Zeitung уточнили, что был оцеплен весь район, а над больницей кружил вертолет полиции.

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Фото и видео: Telegram / SHOT