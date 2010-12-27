В Нидерландах обнаружили ранее неизвестную картину художника Рембрандта

Написанный в 1634 году "Портрет молодого человека" выставлен в амстердамском Эрмитаже.

В Нидерландах обнаружили ранее неизвестную картину голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. Написанный в 1634 году "Портрет молодого художника" был выставлен на аукцион Christie"s как произведение одного из учеников Рембрандта. Об этом сообщает NRC Handelsblad, ссылаясь на слова экспертов.

Это полотно полтора года назад купил на аукционе Christie"s за 137 тысяч фунтов историк Ян Сикс. Предполагалось, что картину написал один из учеников великого художника. В настоящее время 15 экспертов подтвердили, что шедевр принадлежит кисти самого Рембрандта. Сейчас картина находится в амстердамском Эрмитаже. Через некоторое время Ян Сикс хочет ее выставить на аукцион.

Ранее мы писали, что в США повредили автопортрет Пабло Пикассо.

Фото: pixabay.com