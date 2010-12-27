В США повредили автопортрет Пабло Пикассо

Стоимость "Моряка" оценивается около 70 млн долларов.

В США повредили автопортрет испанского художника Пабло Пикассо "Моряк" стоимостью 70 млн долларов. Владелец картины, известный американский миллиардер Стив Уинн хотел выставить ее на торги. Однако аукцион пока так и не состоялся. Об этом сообщает Bloomberg.

Как уточняет агентство, повреждение заметили в пятницу, 11 мая. Стив Уинн сразу же снял автопортрет с торгов. Сейчас полотно готовят к реставрации. Каким образом повреждена картина — не сообщается.

Ранее мы писали, что на аукционе продадут интимные письма и нижнее белье Мадонны. Сама певица не давала согласия на торги.

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