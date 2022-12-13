В Нидерландах из-за сошедшего с рельсов поезда погиб один человек

Пострадали еще 30 пассажиров, некоторых пришлось доставить в больницу.

В результате схода с рельсов пассажирского поезда в Нидерландах погиб один человек, еще около 30 пассажиров пострадали. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились официальные представители службы по безопасности региона Центральной Голландии. Специалисты объяснили, что большинству людей медики смогли оказать помощь на месте трагедии. Некоторых пришлось госпитализировать. Уточняется, что железнодорожный состав столкнулся со строительным оборудованием. По предварительным сведениям, речь идет о передвигающемся по рельсам кране.

Инцидент с участием пассажирского поезда произошел в районе деревни Воорсхотен (в провинции Южная Голландия) около 03:25 (04:25 по Москве). Один человек погиб. Около 30 человек пострадали. пресс-служба безопасности региона

Согласно предварительным данным, в общей сложности в поезде находилось 50-60 человек. Очевидцы рассказали о том, что передняя часть поезда сошла с рельсов и оказалась в поле, а средняя - завалилась на бок. Затем в хвостовой части началось возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В настоящее время движение поездов все еще не восстановлено, ведутся работы. Инцидент произошел на территории вблизи местной деревни Воорсхотен, которая располагается между Гаагой и Лейденом.

Число погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда в Иране достигло 17.

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