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В Нидерландах два человека погибли при нападении мужчины с арбалетом
Сегодня, 15:28
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В Нидерландах два человека погибли при нападении мужчины с арбалетом

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Сообщается об арбалете и ноже у преступника.

В Нидерландах два человека погибли при нападении мужчины с арбалетом. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте местных правоохранительных органов. Также известно о двух пострадавших. По данным журналистов с телеканала RTV Oost, полуголый мужчина открыл огонь с балкона многоэтажного здания. Инцидент зафиксирован на территории города Алмело. В полиции уточнили, что у злоумышленника был также нож.

В результате нападения с ножом в Алмело погибли два человека. Еще один человек получил ранения. Задержан один подозреваемый, он также получил ранения.

пресс-служба полиции Нидерландов

Известно, что представители закона были вынуждены открыть огонь в отношении злоумышленника. Сейчас ситуация находится под контролем. Ведется расследование.

Историк – об участи Ленинграда на войне: "Никакого выбора противник не предоставлял".

Фото: Pixabay.com
 

Теги: арбалет, нидерланды, стрельба
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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