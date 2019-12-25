В Невском районе так и не убрали упавшее во время сильного ветра дерево

Петербуржцу посоветовали обратиться по номеру "004".

Упавшее на пешеходную дорожку дерево в Невском районе так и не убрали. С момента шквалистого ветра в Петербурге прошло уже 10 дней. На ситуацию пожаловались жители района.

По словам петербуржца, после неблагоприятных погодных условий на место приехала служба, которая расчистила дорогу и пообещала оставшееся убрать на следующий день, однако дерево так и осталось лежать.

По информации одного из комментаторов, оно находится у дома № 108/2 по проспекту Обуховской обороны.

Ранее Piter.TV показал последствия сильного ветра и грозы 18-го июня. Погибли три человека.

Фото: vk.com/nevskiyrayon