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В Невском районе так и не убрали упавшее во время сильного ветра дерево
Сегодня, 19:24
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nadezhda_sib

В Невском районе так и не убрали упавшее во время сильного ветра дерево

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Петербуржцу посоветовали обратиться по номеру "004".

Упавшее на пешеходную дорожку дерево в Невском районе так и не убрали. С момента шквалистого ветра в Петербурге прошло уже 10 дней. На ситуацию пожаловались жители района.

По словам петербуржца, после неблагоприятных погодных условий на место приехала служба, которая расчистила дорогу и пообещала оставшееся убрать на следующий день, однако дерево так и осталось лежать.

По информации одного из комментаторов, оно находится у дома № 108/2 по проспекту Обуховской обороны.

Ранее Piter.TV показал последствия сильного ветра и грозы 18-го июня. Погибли три человека

Фото: vk.com/nevskiyrayon

Теги: ветер, дерево, упавшее дерево, ураган
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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