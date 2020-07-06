В Непале из-за оползней и наводнений погибли минимум 88 человек

Предполагается, что в четверг, 21 октября, метеорологические условия начнут улучшаться.

В Непале минимум 88 человек погибли и 30 пропали без вести за последние трое суток. В стране такая ситуация произошла из-за оползней и наводнений, которые вызваны сильными дождями. Об этом сообщает Nepal Live Today, ссылаясь на Министерство внутренних дел Непала

По данным издания, 21 октября число жертв увеличилось на 11 человек. При этом 20 октября погибли 63 человека, 19 октября - 14 жителей. Из 88 человек 27 погибли в округе Пантчхар в провинции № 1.

По информации портала, в четверг, 21 октября, в Непале метеорологическая ситуация должна улучшиться.

Ранее мы писали, что дождь за сутки принес в Петербург более половины месячной нормы осадков.

Видео: TouTube / TV9 Bharatvarsh