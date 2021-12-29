В Бразилии жертвами оползней и паводка стали более 150 человек

Из-под завалов спасатели извлекли 24 выживших.

В бразильском Петрополисе число жертв оползней и паводка, которые были вызваны сильными дождями, число жертв увеличилось до 150. Из них 27 несовершеннолетних. Об этом сообщает телеканал Globo, ссылаясь на спасательные службы.

Спасатели вытащили из-под завалов 24 выживших, еще 165 числятся пропавшими без вести. По оценкам спасателей, не более 7% составляют шансы найти выживших спустя четверо суток после трагедии.

Ранее появилась информация о 190 оползнях, а также о 230 мелких инцидентах. В результате 80 зданиям был нанесен ущерб. Полностью разрушены из них минимум 54 здания.

Видео: Twitter/MrMatthewTodd