Директор "Нафтогаза" был "в шоке" от встречи с Путиным

По словам Витренко, во время встречи президент России "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что "был в шоке" от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание "Гордон".

По словам Витренко, во время встречи президент России "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки" и хотел показаться, что "сам разбирается в деталях".

Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным", – сказал Витренко

Россия при этом была против транзита газа через Украину, отметил исполнительный директор "Нафтогаза". Также он считает, что Россия хотела лишить Украину дохода от транзита.

"Нафтогаз" объяснил отсутствие поставок российского газа на Украин.

Видео: YouTube/ Телеканал ZIK, Телеканал ICTV