Юрий Витренко успокоил население страны, сообщив от отсутствии роста тарифов на отопление.

В "Нафтогазе Украины" оценили запасы газа в хранилищах. Такое заявление Юрий Витренко сделал в эфире местного телеканала "Украина-24" в рамках программы "Свобода слова Савика Шустера". Эксперт заметил, что голубого топлива для обеспечения всех ресурсов потребителей у компании достаточно. Однако ситуация все еще остается сложной для бюджетных организаций.

Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Гость программы напомнил, что в украинских хранилищах около 10-15% газа принадлежит нерезидентам.

Витренко: суточный объем транзита газа через Украину с начала года упал почти вдвое.

Фото и видео: YouTube / Shuster online