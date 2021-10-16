В "Нафтогазе Украины" оценили запасы газа в хранилищах. Такое заявление Юрий Витренко сделал в эфире местного телеканала "Украина-24" в рамках программы "Свобода слова Савика Шустера". Эксперт заметил, что голубого топлива для обеспечения всех ресурсов потребителей у компании достаточно. Однако ситуация все еще остается сложной для бюджетных организаций.
Хочу всех успокоить и ответственно сказать, что "Нафтогаз", национальная компания, имеет достаточно газа для обеспечения всех нужд населения. И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется.
Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"
Гость программы напомнил, что в украинских хранилищах около 10-15% газа принадлежит нерезидентам.
Витренко: суточный объем транзита газа через Украину с начала года упал почти вдвое.
Фото и видео: YouTube / Shuster online
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все