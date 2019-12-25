Витренко: суточный объем транзита газа через Украину с начала года упал почти вдвое

Юрий Витренко рассказал об объемах газа, которые идут через Украину.

Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о том, что суточный объем транзита газа через Киев с начала года упал почти вдвое. Такое заявление эксперт сделал по время выступления в программе "Свобода слова Савика Шустера" на местном телеканале "Украина-24". Ранее страна поставляла 180 млн кубометров голубого топлива в сутки, а сейчас - менее 100 млн (около 80 млн кубометров).

В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в этом году - 40. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то увидим, что они упали фактически в два раза. Юрий Витренко, глава "Нафтогаза"

Оператор украинской газотранспортной системы в начале января 2021 года говорил о том, что российский "Газпром" снизил транзит газа через территорию Киева до 130 млн кубометров газа.

Новак заявил, что скачок цен на газ в Европе связан с низким уровнем заполненности хранилищ.

Фото: YouTube / Нафтогаз