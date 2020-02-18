В Национальной галерее Лондона экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса

Ответственность за инцидент взяли на себя члены движения Just Stop Oil.

Участники британского экологического движения Just Stop Oil повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса (1599-1660) "Венера с зеркалом", размещенной в Национальной галерее Лондона. Местные СМИ уточнили, что вандалов удалось задержать на месте правоохранительными органами. В движении Just Stop Oil заявили, что данная протестная акция была устроена студентами по имени Ханан и Харрисон, которые использовали аварийные молотки. В социальных сетях опубликован видеоролик с моментом инцидента. В кадре видно, что молодые люди одеты в белые футболки с лозунгом "Просто остановите нефть".

Политики нас подводят. Они подвели женщин в 1914 году, и они подводят нас сейчас. Новые [лицензии на разработку месторождений] нефти и газа приведут к гибели миллионов людей" заявление Just Stop Oil

Напомним, что картина "Венера с зеркалом" не в первый раз была атакована местными политическими активистами. В 1914 году художественное полотно было повреждено суфражисткой Мэри Ричардсон (1882/83-1961), которая таким образом выразила протест властям против задержания лидера движения за избирательные права для женщин Эммелин Панкхерст. Позже шедевр, написанный в середине XVII века, был отреставрирован и возвращен на свое место. А в 2022 году члены Just Stop Oil вылили суп на картину нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) "Подсолнухи" в Национальной галерее.

Вышел трейлер документального фильма о Медведевой.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian