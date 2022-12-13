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Экоактивисты облили краской и водой здание Минтранса Германии

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Своими действиями активисты призвали главу ведомства отказаться от мер по защите климата.

Экоактивисты движения Letzte Generation облили краской и водой здание Минтранса Германии в Берлине. Об этом они сообщили в своем Twitter-аккаунте.

Инцидент произошел 7 марта. На опубликованном видео активисты из брандспойта поливают стены здания, где находится министерство. Они использовали оранжевую краску и воду. Своими действиями активисты призвали главу ведомства Фолькера Виссинга отказаться от мер по защите климата, поскольку они "ставят под угрозу всю страну".

Ранее мы сообщали, что в Вене экоактивисты приклеили себя к пешеходным переходам.

Видео: Twitter / Letzte Generation

Теги: вода, германия, здание, краска, минтранс германии, экоактивисты
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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